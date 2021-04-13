Жители 53 муниципалитетов Подмосковья стали меньше платить за отопление

Фото: Авилов Александр / Агентство «Москва»

Плата за отопление и горячее водоснабжение снизилась на десять процентов для жителей 53 муниципальных образований Московской области. Такую информацию предоставила пресс-служба министерства жилищно-коммунального хозяйства.

Размер оплаты станет ниже практически для 3,3 миллиона жителей Подмосковья. Это станет возможным благодаря расчету тарифа с уточненным нормативом расхода тепловой энергии на подогрев холодной воды. По информации ведомства, на данный момент норматив расхода тепловой энергии, используемой для подогрева, рассчитывается с использованием показателя температуры горячей воды в местах водозабора 60 градусов, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

По закону это минимальная температура горячей воды в местах водозабора, а максимальная — 75 градусов. Раньше данный показатель должен был составлять 55 градусов. Повышение обусловлено тем, что при более высокой температуре быстрее гибнут вирусы и бактерии.

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