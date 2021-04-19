«Оплатил не глядя»: какие ошибки совершают москвичи при оплате услуг ЖКХ

Фото: Авилов Александр / Агентство Москва

Москвичам стало проще следить за своими тратами на коммуналку благодаря обновлению сервиса для передачи показаний счетчиков воды и тепла. Теперь, если расходы превысили средние показатели по городу, система даст простые советы по экономии. Как еще можно избежать ненужных трат, а также о самых неожиданных подвохах, возникающих при оплате ЖКУ даже у опытных жильцов, «Вечерней Москве» рассказал председатель правления Союза жилищных организаций Москвы, член комитета ЖКХ Торгово-промышленной палаты России Константин Крохин.

Неправильные реквизиты и фальшивая платежка

По словам Крохина, несколько лет назад случаи оплаты ЖКУ по неверно оформленным либо фальшивым квитанциям возникали достаточно часто и нередко происходят по сей день.

— Речь идет о двойных платежках, когда человеку приходит квитанция о дополнительных услугах типа «за антенну», «за почту, телефон, телеграф» и так далее. По факту жилец не получил услуги, но ему пришла похожая, но фальшивая квитанция, он ее взял, подумал: «Ну, сумма небольшая» — и оплатил не глядя, — рассказал эксперт.

Он посоветовал сохранять бдительность и проверять все приходящие на дом документы, чтобы не стать жертвой мошенников.

Фото: Наталия Нечаева, Вечерняя Москва

Искусственная задолженность

Нередко, как отмечает собеседник «ВМ», горожане сталкиваются с целенаправленным обманом со стороны управляющих компаний. Чаще всего это происходит в июле — перед повышением тарифов, подчеркнул Крохин.

— В это время УК присылают квитанции, где якобы есть задолженность за прошлые два–три года. Опять же, если не проверять, то суммы кажутся небольшими: 8–12 тысяч рублей (2–3 месячных коммунальных платежа). Но к моменту получения вот такой бумаги человек потерял уже все прошлогодние квитанции, а что там было, не помнит. И чтобы не тратить свое время, берет и оплачивает, — сказал глава Жилищного союза.

По его мнению, по сути, жилец в такой ситуации тоже допускает ошибку, поскольку не проявляет активности и просто открещивается от проблем. У горожанина на самом деле есть хороший резерв прав и возможностей, подкрепленных законом, которые он попросту не использует для отстаивания своих интересов в спорах с управляющими компаниями или представителями иных инстанций, обратил внимание эксперт.

«Вечерняя Москва»

Завышенные начисления за отопление

Борьба с завышением начислений за тепло в квартире может потребовать от человека бойцовского характера и выдержки, признает Крохин. По его словам, поставщик тепла обязан возвращать жильцам деньги за излишек трат на отопление, которое работало «не по погоде», но далеко не всегда это обязательство выполняется.

— Зимы прошлого и позапрошлого годов были теплыми: в 2020 году размер экономии на отоплении достиг почти 50 процентов годового платежа за 2019 год. А в 2021 году за 2020-й — порядка 13–15 процентов. Если вы с государственными поставщиками услуг на прямых расчетах, то возвратов никаких не будет. С другой стороны, в домах с ТСЖ, где люди следят за общедомовыми приборами учета и внимательно изучают погодные явления, жильцам возвращают до половины выплаченных в течение года средств за отопление, — разъяснил специалист.

В таких случаях, по мнению Крохина, горожанам ничего не остается, кроме как идти и «выяснять отношения» с управляющими компаниями. Главная ошибка жильцов — неуверенность в собственных силах и правах, которые у них, как утверждает собеседник «ВМ», действительно есть.

— Ходить что-то там выяснять, конечно, неприятно. Там еще и отфутболить могут. Но я считаю, что речь идет в том числе о невнимательности людей и пренебрежении к их собственным возможностям, прописанным в законодательстве. Всем этим пользуются только продвинутые граждане, — отметил эксперт.

Он добавил, что по всем вышеуказанным вопросам сначала рекомендуется идти в УК своего дома и требовать разъяснений. Если это не помогло, нужно подавать жалобу в жилищную инспекцию, при этом требуя от нее провести проверку начислений, заключил Крохин.

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