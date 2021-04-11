Андрей Воробьев отметил важность нацпроектов в модернизации системы ЖКХ региона

Фото: Пресс-служба губернатора Московской области

Одной из самых важных программ для Московской области является модернизация системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ). В этом подмосковным властям значительно помогают национальные проекты, заявил губернатор региона Андрей Воробьев.

По его словам, Подмосковье во время реализации программы по реконструкции и модернизации системы ЖКХ не смогло бы поднять такую большую финансовую нагрузку, если бы не нацпроекты.

— Для нас реконструкция является очень важным фактором, — объяснил губернатор в эфире телеканала «Россия 1».

Он также подчеркнул, что за последнее время в регионе уже возвели и реконструировали порядка 400 водозаборных узлов и водонапорных станций. Благодаря этому было улучшено качество водоснабжения для двух миллионов человек, отмечает телеканал 360.

Уточняется, что накануне качественная питьевая вода начала поступать в большинство жилых домов подмосковного Дзержинского, где проблема со ржавой жидкостью из-под крана не могла решиться более десяти лет.

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