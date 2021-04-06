Москвичам рассказали, как подать заявку для получения субсидий на оплату ЖКУ

Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Жителям столицы рассказали, как можно получить субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ).

Для этого, в первую очередь, необходимо подать заявку. Затем следует предъявить документы об отсутствии задолженностей и показать уровень дохода. Сделать это можно в центрах госуслуг «Мои документы». На эту меру поддержки могут претендовать граждане России, Белоруссии и Киргизии, которые постоянно зарегистрированы в Москве и не имеют долгов по ЖКУ. Необходимо быть либо собственником, либо нанимателем жилья по договору.

Для оформления субсидии потребуется предоставить паспорта заявителя и всех членов его семьи, а также свидетельства о рождении тех, кто еще не достиг 14-летнего возраста. Также необходимы справки о доходах за шесть предыдущих месяцев. Наконец, нужны будут реквизиты банковского счета или социальной карты москвича, куда зачислят субсидию, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее стало известно, как можно максимально сэкономить на оплате услуг ЖКХ.

Читайте также: Кому полагается выплата субсидий