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Эксперт рассказала, как максимально сэкономить на оплате услуг ЖКХ
Фото: Авилов Александр / АГН Москва

Эксперт рассказала, как максимально сэкономить на оплате услуг ЖКХ

Елена Фролова

Общество

Практически каждый владелец жилой недвижимости желает сэкономить на оплате коммунальных услуг. Как разумно тратить ресурсы, чтобы это не ударило по кошельку, рассказала председатель комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству (ЖКХ), строительству и дорогам Общественной палаты РФ Светлана Разворотнева.

По словам эксперта, значительно сэкономить на коммунальных платежах вполне реально. Она пояснила, что сумма квитанций по ЖКХ будет гораздо меньше, если поставить перед собой цель тратить меньше ресурсов.

— Например, можно поставить датчики движения или выключать воду в те моменты, когда она не нужна. Можно завести привычку принимать душ, а не купаться в ванне, — пояснила Светлана Разворотнева.

Она также добавила, что самые большие затраты приходятся на отопление, отмечает Nation News. Как разъяснила спикер, в большинстве многоквартирных домов решить вопрос с переплатой за тепло можно только коллективно.

Читайте также: Названы способы снижения расходов на оплату ЖКУ

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