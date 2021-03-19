Названы способы снижения расходов на оплату ЖКУ

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Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева поделилась советами, как можно снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщило издание «Взгляд».

— В первую очередь, конечно, чаще всего граждане переплачивают за лишние объемы коммунальных ресурсов, которые они потребляют. Если речь идет о квартире, то есть несколько советов. Для начала нужно постоянно выключать свет или поставить регулирующую аппаратуру, которая будет это делать, — отметила эксперт.

Благодаря реле получится максимально приглушить свет во время просмотра телевизора. Помимо этого, можно при планировке квартиры не ставить холодильник рядом с плитой или другими нагревательными элементами. В противном случае он потребляет гораздо больше энергии. Во время чистки зубов желательно выключать воду. Для экономии электроэнергии нужно вытаскивать абсолютно все электроприборы из розеток, в том числе и провода, не присоединенные к этим приборам.

В целях сохранения денег в семейном бюджете можно отказаться от услуги «Радио и оповещение». Так можно сэкономить порядка 60-100 рублей в месяц.

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