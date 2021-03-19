Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы способы снижения расходов на оплату ЖКУ
Фото: Иванко Игорь / АГН Москва

Названы способы снижения расходов на оплату ЖКУ

Елена Фролова

Общество

Председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по ЖКХ, исполнительный директор НП «ЖКХ Контроль» Светлана Разворотнева поделилась советами, как можно снизить расходы на жилищно-коммунальные услуги. Об этом сообщило издание «Взгляд».

— В первую очередь, конечно, чаще всего граждане переплачивают за лишние объемы коммунальных ресурсов, которые они потребляют. Если речь идет о квартире, то есть несколько советов. Для начала нужно постоянно выключать свет или поставить регулирующую аппаратуру, которая будет это делать, — отметила эксперт.

Благодаря реле получится максимально приглушить свет во время просмотра телевизора. Помимо этого, можно при планировке квартиры не ставить холодильник рядом с плитой или другими нагревательными элементами. В противном случае он потребляет гораздо больше энергии. Во время чистки зубов желательно выключать воду. Для экономии электроэнергии нужно вытаскивать абсолютно все электроприборы из розеток, в том числе и провода, не присоединенные к этим приборам.

В целях сохранения денег в семейном бюджете можно отказаться от услуги «Радио и оповещение». Так можно сэкономить порядка 60-100 рублей в месяц.

Читайте также: «Сделать шаг навстречу»: власти Подмосковья разработают отсрочку платежей по ЖКХ

оплата услуг ЖКХэкономия денегэкономия средств
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Столичных окон негасимый свет

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Что мы за «москвичи» такие и почему нас не любят

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Самолет, без которого мы бы не справились

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Средство для победы над грехом

Николай Плавунов
Николай Плавунов

Очень скорая помощь

Василий Солодков
Василий Солодков

Как правильно брать кредит

Максим Лещев
Максим Лещев

Когда дом станет офисом, а офис — домом

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте