«Сделать шаг навстречу»: власти Подмосковья разработают отсрочку платежей по ЖКХ

Фото: Авилов Александр / АГН «Москва»

Жителей Московской области необходимо освободить от штрафов за неуплату счетов по жилищно-коммунальным услугам из-за затянувшихся холодов. Им также нужно предоставить рассрочку платежей. Об этом заявил губернатор региона Андрей Воробьев, сообщает телеканал «360».

Глава Подмосковья отметил, что в этом году зима была холодной, и, судя по прогнозам, она продлится еще некоторое время. На сегодняшний день на улице держится дневная температура от минус 12 до минус 14 градусов по Цельсию. Из-за этого в домах растет энергопотребление.

— Людям приходят достаточно серьезные платежки — по 10–12 тысяч рублей вместо 6–8, как было в обычное время. Нужно сделать шаг навстречу людям, чтобы облегчить им ежемесячный платеж, — отметил Воробьев.

Губернатор дал поручение разработать программу по рассрочке платежей и отмене штрафов и пени.

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