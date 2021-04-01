Кому полагается выплата субсидий

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В апреле увеличится размер социальных пенсий и детских пособий. В частности, с 1-го числа социальные пенсии вырастут на 3,4 процента. Этот вид пенсии получают граждане, у которых нет достаточного подтвержденного стажа для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью, потерявшие кормильца, и иные категории граждан.

А еще с 1 апреля можно подать заявление на увеличенную ежемесячную выплату на детей от 3 до 7 лет включительно. Отныне ее размер будет зависеть от доходов семьи. Он сможет составлять 50, 75 или 100 процентов регионального прожиточного минимума на ребенка, а не фиксированные 50 процентов, как это было до сих пор.

— Важно, что меняются правила расчета нуждаемости семьи. Теперь при расчете среднедушевого дохода учитываются и старшие дети в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении, — говорит юрист Московской коллегии адвокатов Геннадий Ремизов. — Также сейчас не засчитывают выплаты гражданам, ухаживающим за детьми-инвалидами.

А еще, по словам эксперта, отныне учитывается имущество семьи. Если у нее две и более квартиры, то на каждого члена семьи должно приходиться не более 24 квадратных метров недвижимости, иначе в пособии откажут.

С апреля прекращает действовать и упрощенный порядок продления субсидий на оплату жилищно-коммунальных услуг, который вводили из-за пандемии коронавируса.

— Граждане вновь должны предоставлять все положенные документы каждые шесть месяцев, — поясняет Ремизов. — Это паспорта, справки о доходах либо об их отсутствии у заявителя и всех членов его семьи старше 16 лет за шесть календарных месяцев, предшествующих подаче заявления. Также нужны реквизиты банковского счета или соцкарты москвича, в зависимости от того, куда вы хотите получать субсидию. На субсидию могут рассчитывать все москвичи, чьи траты на ЖКУ выше 10 процентов совокупного семейного дохода.

И информация для курильщиков: с 1 апреля сигареты в магазинах не могут стоить дешевле 107,78 рубля за пачку. А с 2022 года — меньше 111,98 рубля. Так власти намерены бороться с нелегальной продукцией. Сейчас, по данным Минпромторга, доля контрафакта колеблется от 7 до 10 процентов всего объема продаваемых сигарет.

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