Москвичам рассказали, как столица помогает семьям с детьми

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Пособия и социальные выплаты в 2020 году семьям с детьми в Москве выросли на 5,6 процента. Помимо этого, в меру соцподдержки семей с детьми входит комплекс льгот и натуральной помощи.

Для семей, которые испытывают трудности, работает 29 организаций поддержки и детства — это 26 «Моих семейных центров», в также кризисные центры и социально-реабилитационные.

Также в прошлом году продолжил работу проект «Наше сокровище», в рамках которого родители каждого ребенка, родившегося в столице, получат подарок из 44 вещей, необходимых в первые месяцы жизни, или денежную выплату.

Кроме того, в городе на конец прошлого года было около 167,1 тысячи многодетных семей. В них воспитывали около 420 тысяч детей. Столица поддерживает такие семьи ежемесячными выплатами и предоставляет им разнообразные льготы.

Также выплаты получают родители приемных детей. В 2020 году каждый месяц приемные родители получали 7 424 рубля за каждого ребенка и 29 040 рублей за ребенка с инвалидностью, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Социальные пенсии россиян выросли на 3,4 процента