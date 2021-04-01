Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Социальные пенсии россиян выросли на 3,4 процента. С 1 апреля средняя величина выплаты по стране достигает 10 183 рублей.

В пресс-службе отделения Пенсионного фонда России по столице и Подмосковью «Вечерней Москве» сказали, что повышение пенсий коснется около 3,9 миллиона граждан.

— Это федеральный закон, соответственно, по всей России производится индексация социальных пенсий, — отметили в ПФР, в бюджете которого на эти цели заложено 12,8 миллиарда рублей.

Социальные пенсии получают россияне, у которых нет подтвержденного стажа, необходимого для начисления страховой пенсии, а также люди с инвалидностью и те, кто потерял кормильца. Размер индексации определяется по величине прожиточного минимума пенсионера в течение двух предыдущих лет.

О том, какие еще изменения пришли в жизнь россиян с 1 апреля, читайте в материале «ВМ».

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