В ПФР напомнили москвичам об индексации социальных пенсий с 1 апреля

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

Социальные пенсии москвичей будут проиндексированы с 1 апреля на 3,4 процента. Об этом корреспонденту «Вечерней Москвы» рассказали в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области.

— Это федеральный закон, соответственно, по всей России (будет индексация социальных пенсий — прим. «ВМ»)… По всей стране, включая любой уголок, — сказали в пресс-службе.

Ранее в пресс-службе кабмина рассказали, что с 1 апреля социальные пенсии более 3,9 миллиона человек проиндексируют на 3,4 процента. В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей.

Размер индексации определяют по величине прожиточного минимума пенсионера в течение двух предыдущих лет. Средний размер социальной пенсии после индексации будет составлять 10 183 рубля.

Социальные пенсии получают россияне, у которых нет достаточного стажа работы для получения страховой пенсии. Подобные пенсии также получают из-за потери кормильца и люди с инвалидностью.

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