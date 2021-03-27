Финансист рассказала, кому полагается повышенная пенсия

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Повышенную пенсию могут получить россияне, которые отложили оформление пенсии после наступления официального пенсионного возраста, инвалиды первой группы, а также все, кто старше 80 лет, могут рассчитывать на удвоенную фиксированную часть пенсии. Это касается и лиц, которые награждены правительственными наградами, олимпийских чемпионов, заслуженных артистов, участников ВОВ и ветеранов труда. Об этом рассказала профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

— В России существуют две системы пенсионного обеспечения: государственное пенсионное обеспечение (военные, государственные и федеральные служащие) и обязательное пенсионное страхование (те граждане, кто работал по трудовому договору с работодателем, и за которых производились отчисления в ПФР). Первая — финансируется напрямую из государственного бюджета, а вторая из средств Пенсионного фонда, — пояснила она.

Эксперт добавила, что есть две категории пенсионеров: те, кому положена повышенная фиксированная часть пенсии и те, чей размер пенсии считается с повышающим коэффициентом к минимальному размеру пенсии по старости.

Для первой категории размер пенсии зависит от многих факторов: срока выхода на пенсию, места работы, возраста и состояния здоровья.

Ко второй категории относятся граждане с правительственными наградами, олимпийские чемпионы, заслуженные артисты, участники ВОВ и другие льготные категории. У них размер пенсии увеличивается на сумму, которая эквивалентна 50–200 процентам минимального размера пенсии по старости в зависимости от обстоятельств, передает агентство «Прайм».

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