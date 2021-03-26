Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Правительство утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4 процента с 1 апреля
Фото: Анна Куприянова, «Вечерняя Москва»

Правительство утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4 процента с 1 апреля

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

С 1 апреля социальные пенсии более 3,9 миллиона человек проиндексируют на 3,4 процента. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.

Соответствующее постановление вынесло правительство России.

— В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек, — сообщили в пресс-службе.

Размер индексации определяют по величине прожиточного минимума пенсионера в течении двух предыдущих лет. Средний размер социальной пенсии после индексации будет составлять 10 183 рубля, сообщает РИА Новости.

Социальные пенсии получают россияне, у которых нет достаточного стажа работы для получения страховой пенсии. Подобные пенсии также получают из-за потери кормильца или люди с инвалидностью.

Читайте также: Путин поручил защитить минимальный доход россиян от списания по долгам

финансовая поддержкапенсияденьги
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Руслан Клинский
Руслан Клинский

Сможет ли Хабиб победить Моргенштерна

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Почему начальство не нужно уважать

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Тобольский сговор: к чему приведет спор о Ермаке

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Никогда не суйте нос в чужой кошелек

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

О страшном маньяке замолвите слово

Алексей Фурсин
Алексей Фурсин

«День без турникетов» поможет найти клиентов и сотрудников

Алексей Коренев
Алексей Коренев

От доллара либо избавляйся, либо храни его до старости

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой колцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте