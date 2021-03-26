Правительство утвердило индексацию социальных пенсий на 3,4 процента с 1 апреля
С 1 апреля социальные пенсии более 3,9 миллиона человек проиндексируют на 3,4 процента. Об этом рассказали в пресс-службе кабмина.
Соответствующее постановление вынесло правительство России.
— В бюджете Пенсионного фонда на эти цели предусмотрено 12,8 миллиарда рублей. Решение в целом затронет более 3,9 миллиона человек, — сообщили в пресс-службе.
Размер индексации определяют по величине прожиточного минимума пенсионера в течении двух предыдущих лет. Средний размер социальной пенсии после индексации будет составлять 10 183 рубля, сообщает РИА Новости.
Социальные пенсии получают россияне, у которых нет достаточного стажа работы для получения страховой пенсии. Подобные пенсии также получают из-за потери кормильца или люди с инвалидностью.
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