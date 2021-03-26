Путин поручил защитить минимальный доход россиян от списания по долгам

Фото: Администрация президента РФ

Минимальных доход россиян будут защищать от списания по долгам. Данные меры рекомендовал подготовить президент России Владимир Путин.

Проекты будет подготавливать Госдума совместно с правительством России. Власти должны будут выполнить поручение президента до 24 июня 2021 года.

— Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан, — говорится в сообщении.

За разработку проекта будет отвечать председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте Кремля.

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