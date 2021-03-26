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Путин поручил защитить минимальный доход россиян от списания по долгам
Фото: Администрация президента РФ

Путин поручил защитить минимальный доход россиян от списания по долгам

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Минимальных доход россиян будут защищать от списания по долгам. Данные меры рекомендовал подготовить президент России Владимир Путин.

Проекты будет подготавливать Госдума совместно с правительством России. Власти должны будут выполнить поручение президента до 24 июня 2021 года.

— Рекомендовать Государственной Думе Федерального Собрания РФ подготовить совместно с правительством РФ к рассмотрению и принять в период весенней сессии 2021 года проекты федеральных законов, предусматривающих защиту от списания со счетов граждан в порядке исполнительного производства денежных средств, составляющих минимальный доход таких граждан, — говорится в сообщении.

За разработку проекта будет отвечать председатель Госдумы Вячеслав Володин и премьер-министр РФ Михаил Мишустин, говорится на сайте Кремля.

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