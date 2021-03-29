Большие пенсии и дорогие сигареты: что изменится в жизни россиян с 1 апреля

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

С 1 апреля в России вступает в силу ряд законов, серьезно меняющих жизнь граждан. Что будет с пенсиями, как изменится сдача экзамена на права, кто и какие выплаты на детей может получить — всю самую важную информацию о предстоящих нововведениях собрала «Вечерняя Москва».

Пенсии увеличат

С 1 апреля на 3,4 процента проиндексируют социальные пенсии. Их получают россияне, не имеющие необходимого для начисления страховой пенсии подтвержденного стажа, а также граждане с инвалидностью и те, кто потерял кормильца.

То, насколько сильно вырастет пенсия, зависит от величины прожиточного минимума пенсионера за два предыдущих года. Исходя из этой переменной рассчитывается размер индексации, напомнили «Вечерней Москве» в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Москве и Московской области. Так, с наступлением второго весеннего месяца средний размер социальной пенсии достигнет 10 183 рублей. Это коснется порядка 3,9 миллиона человек в стране.

Курение подорожает

Также с 1 апреля в России вводится единая минимальная цена на табачные изделия. Стоимость ЕМЦ рассчитывает Минсельхоз по особой формуле, взяв за основу минимальную ставку акциза на тысячу сигарет и добавив к этому НДС и повышающий коэффициент 1,4.

Так, одну пачку папирос можно будет купить в среднем за 108 рублей. В 2022 году стоимость подрастет еще немного — до 112 рублей. Вся табачная продукция ниже указанной цены будет признана нелегальной, а индексация минимальной стоимости будет происходить ежегодно.

Инициатива призвана сократить риск необоснованного занижения цен на табак, которое может подорвать здоровье населения в силу доступности сигарет.

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Российская «цифра» потеснит заграничную

На всех смартфонах, планшетах, телевизорах с функцией Smart TV, ноутбуках и персональных компьютерах, произведенных после 1 апреля 2021 года, в обязательном порядке должно быть предустановлено российское программное обеспечение. Его можно будет выбрать для установки и использования наряду с другим ПО.

Эти нововведения преследуют развитие отечественных цифровых продуктов и повышение их конкурентоспособности среди импортных сервисов.

Экзамен на права перенесут в «реальные условия»

С 1 апреля серьезно поменяется формат сдачи экзамена на получение водительского удостоверения. Прежде всего исчезнет «площадка»: специалисты намерены оценивать мастерство кандидата на права в условиях реального дорожного движения. Таким образом, кандидаты будут сдавать только теорию и вождение в городе.

Также поменяется список ошибок и нарушений. Например, экзаменатор сможет прервать испытание, если кандидат забудет пристегнуть ремень или достанет телефон во время движения.

Наконец, за сдачей экзамена смогут понаблюдать другие люди: прочие кандидаты, общественники и представители автошкол. Это должно помочь в решении спорных ситуаций, если таковые возникнут при выполнении испытания.

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Выплаты на детей пересчитают

В 2021 году Минтруд разработал новый механизм предоставления выплаты семьям на детей от трех до семи лет. С 2 апреля он вступит в силу: в рамках грядущих изменений величина пособия будет зависеть от доходов заявителя. Так, выплаты будут достигать 50, 75 или 100 процентов от прожиточного минимума, исходя из того, сколько семье не хватает для выхода из категории бедности.

Наряду с этим изменятся правила расчета нуждаемости семьи. Впервые при расчете среднедушевого дохода будут учитывать старших детей в возрасте до 23 лет, если они учатся в институте на очном отделении. При этом не будут считаться выплаты гражданам, которые ухаживают за детьми-инвалидами.

Помимо этого, появится правило «нулевого дохода», согласно которому у семьи должны быть веские причины того, почему ее бюджет не пополнялся на протяжении года. Без объективной аргументации этого пункта выплату могут не предоставить.

Кроме того, при расчете пособий будут учитывать не только среднедушевой доход, но и имущество граждан (квартиры, машины, земельные участки, гаражи и дачи).

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