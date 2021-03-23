МВД утвердило новый регламент экзамена на водительские права

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Министерство внутренних дел (МВД) утвердило новый регламент сдачи экзамена на водительские права, который вступит в силу с 1 апреля 2021 года. Об этом во вторник. 23 марта, сообщили на портале правовой информации.

— Утвердить прилагаемый административный регламент Министерства внутренних дел Российской Федерации по предоставлению государственной услуги по проведению экзаменов на право управления транспортными средствами и выдаче водительских удостоверений, — говорится в документе.

Согласно регламенту, проверку первичных навыков управления транспортным средством будут проводить не на «площадке», а в условиях города. Это будет касаться водителей всех автомобилей, однако не затронет кандидатов на управление мотоциклами.

Изменен перечень ошибок на экзамене. Их разделили на подгруппы по одному, двум или трем штрафным баллам. В отдельный блок вынесены грубые ошибки, в связи с которыми экзамен сразу же останавливается.

Кроме того, согласно новым правилам, в автомобиле при сдаче экзамена может находиться наблюдатель: другой кандидат в водители, представитель автошколы или общественной организации.

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