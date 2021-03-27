Весенний призыв в армию — 2021: что нужно знать новобранцу

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

1 апреля в России стартует очередной весенний призыв на военную службу. В общей сложности ряды вооруженных сил должны пополнить 122 тысячи человек. Об особенностях призывной кампании в 2021 году и о том, что нужно знать будущим защитникам Родины, — в материале «Вечерней Москвы».

Кто подлежит призыву

Согласно закону «О воинской обязанности и военной службе», призыву в армию подлежат молодые люди в возрасте от 18 до 27 лет. Но подготовка для защиты Родины наступает еще раньше. В год, когда парню исполняется 17 лет, ему выдается так называемое приписное свидетельство и он становится на воинский учет.

Затем, когда объявляется призыв, гражданин получает повестку в военкомат. Там он проходит медкомиссию, которая определяет степень годности кандидата и выносит решение о распределении его для прохождения службы в различных родах войск. Новобранца могут направить в воздушно-космические силы, ракетные войска стратегического назначения, военно-морской флот, десантные войска или спецподразделения.

При этом срок военной службы, независимо от вида вооруженных сил, составляет 12 месяцев. Также есть вариант прохождения альтернативной гражданской службы по причине религиозных убеждений или в случае принадлежности к одному из малочисленных коренных народов России. Вместо вооруженных сил юношей направляют на работу в дома престарелых, больницы и так далее. Там придется отслужить от 18 до 21 месяца.

Кого не возьмут в армию

Как рассказал «Вечерней Москве» военный эксперт, полковник запаса Виктор Мураховский, в настоящее время в России не ощущается дефицита желающих отправиться в армию. Более того, количество призывников с каждым годом планомерно снижается.

— Еще несколько лет назад в вооруженные силы призывались более 300 тысяч человек в год. Сейчас эта цифра едва доходит до 270 тысяч. И думаю, этот процесс уменьшения численности призывников будет продолжаться. Сейчас в некоторых регионах мы видим такую ситуацию: количество желающих служить больше, чем потребность. А поскольку военная служба дает ряд преимуществ, например при устройстве на работу в государственные органы и органы правопорядка, то нужно еще и усилия приложить, чтобы юношу забрали в армию, — отметил военный.

Фото: Светлана Колоскова, «Вечерняя Москва»

Ограничения здесь существуют как по медицинским показаниям, так и по общественно-социальным. Служить точно не получится у обладателей следующих диагнозов: «шизофрения», «гипертония», «ВИЧ», «язва желудка», «плоскостопие», «сколиоз». Также не возьмут молодых парней, страдающих серьезными нарушениями зрения, эпилепсией и ожирением.

Не место в армии и уголовным элементам. В вооруженные силы не возьмут граждан с непогашенной, а также условной судимостью.

Кроме того, от срочной воинской службы освобождаются сотрудники МЧС, МВД и ФСБ, обладатели ученой степени и родственники военных, погибших при исполнении служебных обязанностей.

Помимо освобождения от военной службы, существуют варианты временной отсрочки от нее. Она предоставляется на время учебы, в случае необходимости ухода за больным родственником, при наличии ребенка-инвалида в возрасте до трех лет или двоих детей, отцам-одиночкам и избранным депутатам. Плюс отсрочку можно получить, когда жена призывника беременна не менее 22 недель. Семью, ожидающую пополнение, разлучать не будут.

Что грозит за уклонение

Избежать военной или альтернативной гражданской службы в России без веских оснований нельзя. Уклонение от призыва считается нарушением закона, и за это грозит уголовная ответственность. В худшем случае, согласно статье 328 Уголовного кодекса РФ, вместо года армии можно получить до двух лет тюрьмы.

Призыв в условиях ковида

Несмотря на то что сейчас наша страна не испытывает недостатка в призывниках и вооруженным силам требуется все больше грамотных военных специалистов, а число служащих по контракту превышает количество срочников, армия по-прежнему является важным институтом в жизни мужчины, считает Виктор Мураховский.

— Там появляются чувство ответственности, дисциплинированное мышление, осознание того, какие цели в жизни надо ставить. В период срочной службы происходит ускоренное взросление. В большинстве своем человек не знает, чего ему хочется в 18 лет, а армия заставляет об этом задуматься. Часто в ходе службы надо выполнять то, что тебе не нравится, и делать это в первую очередь не для себя, а в интересах страны, — добавил эксперт.

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

В этом году, по его словам, призыв в вооруженные силы будет отличаться только по части ковидных ограничений. Причем с момента начала пандемии коронавируса это уже третий призыв граждан на военную службу. Как и в прошлом году, власти постараются не допустить большого скопления новобранцев в одном помещении. В остальном все должно пройти «как обычно», пояснил спикер.

Эксперт рекомендовал будущим защитникам Родины, если у них будет возможность выбора места службы и рода войск, по всем вопросам советоваться с призывной комиссией. Также, говорит специалист, все солдаты сейчас во время медицинского осмотра проходят, помимо физического, еще и психологический отбор. И это тоже в дальнейшем может оказать существенное влияние на то, куда молодого человека отправят.

Так что в случае большого желания служить в армии и в конкретном роду войск, над своей психологической формой задуматься будет нелишним, заключил полковник запаса.

Стоит отметить, что весенний призыв в большей части страны стартует 1 апреля. А для народов крайнего Севера — 1 мая. Продлится призывная кампания до 15 июля.

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