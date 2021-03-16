Новейший автомат завоевывает мир без единого выстрела
На международной оружейной выставке IDEX-2021 наибольший интерес у потенциальных заказчиков вызвал новый современный автомат АК-19 калибра 5,56 на 45 миллиметров.
Эту фотографию на первых страницах опубликовали многие ведущие мировые СМИ: наследный принц Абу-Даби шейх Мухаммад бен Зайд аль-Нахайян запечатлен с новым русским автоматом в руках. Да, особый интерес у заместителя верховного главнокомандующего Вооруженными силами Объединенных Арабских Эмиратов действительно вызвал АК-19, подтвердили «Вечерней Москве» в пресс-службе концерна «Калашников».
История
Новый автомат создан специалистами всемирно известной оружейной фирмы на основе АК-12, который был принят на вооружение российской армии в 2018 году. АК-19 оснащен планками Пикатинни, телескопическим прикладом оригинальной конструкции, новым диоптрическим прицелом и быстросъемным прибором бесшумной и беспламенной стрельбы. По результатам испытаний АК-19 показал надежность и боевую эффективность в условиях жаркого влажного климата и запыления, он неприхотлив в обслуживании.
Коротко говоря, конструкторы «Калашникова» создали очередной оружейный шедевр: простой, меткий, «не убиваемый» в любых условиях эксплуатации и в любых руках автомат. Нашей армии он не нужен. Этот образец изначально создавался под патрон НАТО для продаж на экспорт. После появления на вооружении российских солдат АК-12 «калашниковцам» стали массово поступать запросы от зарубежных заказчиков. Всем им хотелось бы получить надежный русский «Калаш», но под эксплуатируемый в их вооруженных силах патрон 5,56×45 мм. Многие государства имеют либо запасы таких боеприпасов, либо их налаженное производство. Под такие патроны ижевские оружейники уже производят и продают по всему миру автоматы серий АК-101 и АК-102. Под новую экспортную задачу российские конструкторы создали модификацию АК-12, получившую наименование АК-19.
— Этот автомат может быть очень интересен именно для стран Ближнего Востока, — ранее, на российской оружейной выставке «Армия-2020», рассказывал «ВМ» руководитель направления дирекции по военно-техническому сотрудничеству «Калашникова» Владимир Онокой. — Многие из них используют патрон 5,56 на 45 мм и прежде закупали оружие европейского и американского производства. Боеприпасов у них много, теперь могут купить современный автомат отличного качества.
Успех
Стрелковое оружие производства «Калашникова» давно устанавливает международные стандарты качества. Квалифицированные кадры и уникальные технологии позволяют создавать высококлассное оружие, своевременно отвечать на запросы рынка и следовать общемировым тенденциям. Выпуск АК-19 для зарубежных заказчиков позволит российским оружейникам расширить географию продаж и увеличить размер поставок.
Сейчас на вооружении армий 55 стран мира находится 70 000 000 автоматов Калашникова различных модификаций. Вероятно, скоро станет еще больше. Накануне открытия IDEX-2021 гендиректор Ростеха Сергей Чемезов сказал, что АК-19 будет в числе наиболее перспективных образцов, представленных Россией. «И по цене хороший, и по качеству, и по своим характеристикам, — сказал он. — Я думаю, что он будет пользоваться спросом».
Информагентства передавали из Абу-Даби слова гендиректора «Калашникова» Дмитрия Тарасова о том, что первые заявки на автомат АК-19 уже поступили. Других подробностей пока не сообщается.
Тактико-технические характеристики:
Длина ствола: 415 миллиметров
Шаг нарезов ствола: 178 миллиметров
Масса: 3,35 килограмма
Применяемый патрон: 5,56×45 миллиметров
Магазин: 30 патронов
ПРЯМАЯ РЕЧЬ
Виктор Сокирко, военный эксперт:
— АК-19 прошел тестирование по самым жестким стандартам: он великолепно «работает» всегда и везде. Представив АК-19 на крупнейшей международной выставке вооружений IDEX-2021, «Калашников» вызвал большой интерес к новому автомату со стороны потенциальных покупателей.
Что еще важно: наше оружие при высоком качестве обычно стоит меньше, чем продукция конкурентов. Сейчас иностранцы посчитают денежки и поймут: зачем переплачивать?
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