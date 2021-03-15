Российская армия выбрала самую красивую девушку-военнослужащую

Фото: Минобороны РФ

Проходящая службу в Ракетных войсках стратегического назначения Елена Толстова победила в конкурсе красоты «Мисс Красная звезда». Об этом в понедельник, 15 марта, сообщает Министерство обороны России.

Толстова признана самой красивой девушкой российской армии второй год подряд. Она служит в Бологовском ракетном соединении, в армии девушка уже шесть лет. У нее первый разряд по легкой атлетике.

В номинации «Фотомастерство» победой отметилась Кристина Калашникова. Обе девушки получат свидетельства о победе и подарки, сообщает телеканал «Звезда».

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