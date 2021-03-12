Участницы конкурса «Мисс Независимость» встретились с руководителем департамента труда и соцзащиты

Фото: Департамент труда и соцзащиты города Москвы

Участницы конкурса для женщин на колясках «Мисс Независимость» встретились с руководителем Департамента труда и социальной защиты Москвы Евгением Стружаком. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщили на сайте столичного департамента труда и социальной защиты.

Одним из получателей гранта 2020 года стала общественная организация «Катюша» под руководством Натальи Присецкой. Она является основательницей конкурса красоты для женщин на инвалидных колясках «Мисс Независимость». Стружак поприветствовал всех участниц конкурса.

— Несмотря на жизненные ситуации, вы продолжаете двигаться, работать над собой и менять мир вокруг себя. Я хочу пожелать вам человеческого счастья, — отметил он.

Участницы конкурса поделились своими историями и планами на будущее. Кто-то поделился своими талантами, а другие — своими мечтами. В ходе встречи поднимались многие вопросы, волнующие женщин с инвалидностью в городе: инклюзивное образование, доступная среда, помощь с трудоустройством и социализацией.

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