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Новые услуги НКО: как поменялся интерактивный сервис «Социальный навигатор»
Фото: Pixabay/Firmbee

Новые услуги НКО: как поменялся интерактивный сервис «Социальный навигатор»

Ксения Монахова

Город

Благодаря интерактивному сервису «Социальный навигатор» есть возможность узнать о доступности учреждений системы социальной защиты для маломобильных граждан. Ресурсом воспользовались уже 900 тысяч жителей столицы.

Как отметил министр правительства Москвы, руководитель департамента труда и социальной защиты населения Евгений Стружак, сервис развивается и становится более удобным для пользователей. В «Социальный навигатор» добавили информацию о доступности свыше 500 объектов социальной защиты для маломобильных жителей и людей с инвалидностью.

— Также в сервисе появилось еще 40 новых социальных услуг для москвичей. На карту добавили 130 некоммерческих организаций, которые помогают старшему поколению, семьям с детьми, в том числе с приемными, людям с инвалидностью, безработным жителям и многим другим, — добавил Евгений Стружак.

Он отметил, что ежемесячно сервисом пользуются примерно 600 тысяч горожан. Кстати, работы по улучшению ресурса продолжаются. На сервисе обновляется каталог, делается удобнее поисковая система.

На карте «Социального навигатора» доступно свыше 770 адресов и 175 услуг по 24 категориям. Они предоставлены городскими учреждениями соцзащиты и более чем тремястами некоммерческими организациями (НКО).

Для маломобильных горожан приспособили уже 86 процентов социально значимых объектов столицы. На сервисе рассказано об элементах инклюзивной среды, имеющихся в том или ином здании. Карта ресурса пополнилась новыми услугами от благотворительных организаций. Например, теперь каждый желающий сможет найти там клубы общения для слабослышащих в разных районах столицы, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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обновлениеонлайн-сервис«Социальный навигатор»
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