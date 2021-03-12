Интерфейс и дизайн: как изменился портал «Открытый бюджет города Москвы»

Фото: Pexels

Представлена новая версия интернет-портала «Открытый бюджет города Москвы». Изменения коснулись всех направлений ресурса.

Обновление произведено с учетом актуальных технологических и дизайнерских решений, а также пожеланий и потребностей посетителей портала. Модернизация поможет улучшить пользовательский опыт при взаимодействии с контентом.

По словам министра правительства Москвы, руководителя городского департамента финансов Елены Зяббаровой, еще в 2011 году портал стал первым тематическим ресурсом, который обеспечивал открытость и доступность бюджетных данных.

— «Открытый бюджет города Москвы» с самого начала стал ориентиром при реализации интернет-проектов по открытости бюджетных данных. За последние четыре года число посетителей портала увеличилось в 1,5 раза, в 2020 году его посетили около 120 тысяч пользователей сети Интернет, — пояснила Елена Зяббарова.

Она подчеркнула, что развитие информационных технологий позволяет сделать сайт более удобным для пользователя. Прежняя платформа ресурса уже перестала отвечать тем задачам, которые поставлены для реализации проектов.

На сайте стала более доступна информация о городских финансах, а новый раздел «Сервисы» помогает освоить онлайн-уроки и освоить по основам бюджетного процесса. Поменялся и дизайн портала. Верстка ресурса адаптирована для просмотра на широких экранах и мобильных устройствах.

Напомним, развитие сайта «Открытый бюджет города Москвы» осуществляется вместе с городским департаментом информационных технологий, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России