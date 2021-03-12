Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России
Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России

Ксения Монахова

Город

Столичные больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом компании «Биокад» в Алабушеве. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что первые партии лекарственных препаратов поступят в столицу в марте–апреле 2021 года.

Согласно условиям офсетного контракта, заключенного с «Биокадом» в 2017 году, компания будет заниматься поставкой около 40 различных лекарств в столицу до конца 2027 года. Частное инвестирование в проект составит три миллиарда рублей.

Читайте также: Платформа для обращений россиян появится на «Госуслугах» в 2021 году

лекарствозакупка лекарствСергей Собянин
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Никита Масленников
Никита Масленников

Как остановить рост цен

Анатолий Горняк
Анатолий Горняк

Все достало Алану Мамаеву

Леонид Холод
Леонид Холод

Почему так вредно поддаваться панике

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Во всем опять виноваты русские

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Как не стать обманутым дольщиком

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Гарри — добрый мальчик, просто попалась ему стерва

Юрий Козлов
Юрий Козлов

Еще раз про нелюбовь: о чем пишет «Большая книга»

Все мнения
Вопрос дня
Как вы относитесь к инициативе сделать для женщин 4-дневную рабочую неделю?
О проекте