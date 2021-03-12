В Москве наладят выпуск жизненно важных лекарств, не производящихся в России

Фото: Андрей Никеричев / АГН «Москва»

Столичные больницы получат первые партии лекарств для лечения онкологии, произведенные новым заводом компании «Биокад» в Алабушеве. Об этом в пятницу, 12 марта, сообщается в личном блоге мэра Москвы Сергея Собянина.

Отмечается, что первые партии лекарственных препаратов поступят в столицу в марте–апреле 2021 года.

Согласно условиям офсетного контракта, заключенного с «Биокадом» в 2017 году, компания будет заниматься поставкой около 40 различных лекарств в столицу до конца 2027 года. Частное инвестирование в проект составит три миллиарда рублей.

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