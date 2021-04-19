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Новые функции добавили в столичный сервис для передачи показаний счетчиков воды и тепла
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Новые функции добавили в столичный сервис для передачи показаний счетчиков воды и тепла

Анастасия Волоснова

Город

Москвичи смогут ознакомиться с индивидуальной статистикой по расходу воды в обновленном сервисе для передачи показаний счетчиков воды и тепла на портале mos.ru. Об этом рассказал заместитель руководителя Департамента информационных технологий Москвы Максим Алексашкин.

График показывает уровень расхода воды за месяц и позволяет сравнить свои данные со средним показателем по Москве. Уточняется, что индивидуальный график также рассчитывается исходя из годовых показаний.

— В графике горожане могут ознакомиться с точными значениями потребления в каждом месяце и оценить уровень расхода воды в своей квартире. Если показатели превышают средние значения по городу, система отображает простые советы, которые помогут относиться к воде более осознанно, бережно и, как следствие, экономить на оплате коммунальных услуг, — отметил Максим Алексашкин.

Кроме того, теперь в сервисе можно переименовать счетчики, что упростит процесс работы со счетчиками водоснабжения. С начала 2021 года москвичи воспользовались сервисом более 500 тысяч раз, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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