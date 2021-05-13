Власти Москвы удалили данные людей, которые использовались для цифровых пропусков

Фото: Сергей Ведяшкин, АГН Москва

Городские власти удалили из информационных систем правительства Москвы персональные данные людей, которые использовались для оформления цифровых пропусков. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий в четверг, 13 мая.

— В соответствии с федеральным законодательством персональные данные, которые жители указывали при оформлении цифровых пропусков, удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления. Уничтожение персональных данных прошло в присутствии представителей Роскомнадзора и заняло несколько часов, — уточнили в ведомстве.

Цифровые пропуска действовали в Москве с 15 апреля по 9 июня 2020 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что инфраструктура для сбора электронных отходов появится в столице.

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