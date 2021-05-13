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Власти Москвы удалили данные людей, которые использовались для цифровых пропусков
Фото: Сергей Ведяшкин, АГН Москва

Власти Москвы удалили данные людей, которые использовались для цифровых пропусков

Иван Юминов

Город

Городские власти удалили из информационных систем правительства Москвы персональные данные людей, которые использовались для оформления цифровых пропусков. Об этом рассказали в столичном департаменте информационных технологий в четверг, 13 мая.

— В соответствии с федеральным законодательством персональные данные, которые жители указывали при оформлении цифровых пропусков, удалены из всех информационных систем правительства Москвы без возможности их восстановления. Уничтожение персональных данных прошло в присутствии представителей Роскомнадзора и заняло несколько часов, — уточнили в ведомстве.

Цифровые пропуска действовали в Москве с 15 апреля по 9 июня 2020 года, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось о том, что инфраструктура для сбора электронных отходов появится в столице.

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Департамент информационных технологий МосквыВласти Москвысистема пропусков
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