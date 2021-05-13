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Инфраструктура для сбора электронных отходов появится в столице
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Инфраструктура для сбора электронных отходов появится в столице

Анастасия Колоскова

Город

Компания «Корпорация Экополис» планирует до конца года заключить соглашение на 20 лет со столичными властями, согласно которому реализует в Москве проект по сбору вышедшего из строя электронного и электротехнического оборудования. Об этом сообщили в пресс-службе Комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений Москвы.

— В настоящее время прорабатываются детали соглашения, согласно которому город передаст инвестору существующие, но неиспользуемые объекты капитального строительства для реконструкции и оснащения необходимым оборудованием. На этих площадях будет осуществляться сбор электротехники, которая потом будет перерабатываться на уже существующих заводах компании. По предварительным расчетам, до 95 процентов материалов из собираемого лома вернется в экономику в качестве вторичного сырья, — рассказал заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Как отметили в пресс-службе, соглашение станет первым государственно-частным партнерством (ГЧП) в сфере обращения с электронными отходами. Уточняется, что объекты останутся в собственности города.

По словам руководителя столичного департамента инвестиционной и промышленной политики Александра Прохорова, собранное для утилизации оборудование примет завод «Экотехпром», который входит в корпорацию «Экополис». Там отходы будут переработаны, а полученные металл и пластик направят в столичные промышленные предприятия.

Как отметил Прохоров, проект позволит Москве взять на вооружение лучший мировой опыт утилизации электронных отходов, в результате это снизит вредное воздействие на экологию.

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