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Москвичей пригласили принять участие в метромарафоне
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Москвичей пригласили принять участие в метромарафоне

Анастасия Колоскова

Город

Москвичей пригласили принять участие метромарафоне, приуроченному к дню рождения метро. Об этом в четверг, 13 мая, сообщила пресс-служба столичного департамента транспорта.

Участникам марафона нужно будет проехать все станции метро и МЦК за один рабочий день. Помощь в этом окажет алгоритм от МФТИ, который будет опубликован 14 мая на сайте Московского метрополитена.

Уточняется, что прошлому рекордсмену удалось это сделать за 16 часов и 22 минуты.

— Нужно будет приехать на станцию метро Театральная — единую точку старта для всех участников — и двигаться по маршруту, фотографируясь на станциях-чекпойнтах. Победители получат медали и особенный коллекционный мерч мосметро. Его не будет ни в одном магазине, зато к нему можно приехать на нашем марафоне, — говорится в сообщении Telegram-канала «Дептранс Москвы».

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро.

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столичное метроМетромарафон
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