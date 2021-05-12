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Цвет кузова и штрафы: москвичам рассказали о правилах безопасности в такси
Фото: Денис Гришкин / АГН Москва

Цвет кузова и штрафы: москвичам рассказали о правилах безопасности в такси

Полина Долганова

Транспорт

Москвичам рассказали об основных правилах безопасности в такси. Список пунктов, о которых не стоит забывать во время поездок, опубликован в Telegram-канале «Дептранс Москвы».

В первую очередь пассажирам стоит обратить внимание на внешний вид автомобиля. На кузове «правильного» такси должны быть шашечки, а на крыше располагаться специальный фонарь оранжевого цвета. В салоне на переднем сиденье справа от водителя должна быть карточка с подробной информацией о перевозчике.

Стоит помнить, что аннулировать разрешение на перевозку пассажиров могут в нескольких случаях: за повторное отсутствие фонаря «Такси», за отказ устранить выявленные нарушения в указанный срок, за наем водителей без необходимого стажа. Лишить компанию-перевозчика разрешения на перевозку пассажиров может только суд.

Отмечается, что штраф за отсутствие в путевом листе отметок о медицинском и техническом осмотрах может составлять 5 тысяч рублей для должностного лица и 30 тысяч — для юридического.

Контроль за соблюдением компаниями такси требований к легковым транспортным перевозкам в Москве осуществляет Московская административная дорожная инспекция.

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