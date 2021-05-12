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Поездка в московском такси обошлась пассажиру в 400 тысяч рублей
Фото: Вечерняя Москва

Поездка в московском такси обошлась пассажиру в 400 тысяч рублей

Анастасия Колоскова

Происшествия
Россия, Москва, улица Красина, 21 Карта всех событий

Мужчина, работающий инженером в одной из московских компаний, лишился крупной суммы денег после поездки на такси. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД в среду, 12 мая.

Уточняется, что 36-летний житель столицы ранним утром в воскресенье воспользовался услугой такси. Прибыв по адресу улица Красина, дом 21, он предоставил водителю свой телефон, где установлено приложение «Мобильный банк», чтобы расплатиться за проезд. Таксист закрыл поездку и вернул телефон владельцу.

Позже инженер обнаружил, что с его счета пропало более 400 тысяч рублей. Поняв, что произошло, он обратился в полицию. По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Кража».

Ранее москвич лишился вещей на 1,3 миллиона рублей, доверив их перевозку неизвестной компании.

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