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Москвич лишился вещей на 1,3 миллиона рублей, доверив их перевозку неизвестной компании
Фото: pixabay.com

Москвич лишился вещей на 1,3 миллиона рублей, доверив их перевозку неизвестной компании

Евгения Владимирова

Происшествия

Житель столицы лишился имущества из-за обмана транспортной компании. Об этом в среду, 12 мая, сообщила пресс-служба МВД.

Мужчина заключил договор с транспортной компанией о перевозке личных вещей за границу еще в 2018 году. Долгое время представители компании уверяли его в том, что из-за проблем перевозчика доставить багаж временно не получится. Сообщается, что на сегодняшний день мужчина так и не получил свое имущество, а транспортная компания попросту перестала выходить на связь. Пострадавший уверяет, что материальный ущерб составляет 1,3 миллиона рублей.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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