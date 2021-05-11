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Бывший сотрудник банка обналичил карты клиентов на юго-востоке столицы
Фото: pixabay.com

Бывший сотрудник банка обналичил карты клиентов на юго-востоке столицы

Анастасия Прохорова

Происшествия

Злоумышленник, ранее работавший в столичном банке, похитил денежные средства с карт клиентов. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщила пресс-служба УВД по ЮВАО.

Так, по данным ведомства, сотрудник банка дал на подпись 64-летней женщине договор на кредитную карту с лимитом 99 тысяч рублей. Впоследствии от этого документа он избавился. Аналогичным способом злоумышленник обокрал и 56-летнего москвича. Ему он дал договор на кредитную карту на сумму 210 тысяч рублей, а после тоже избавился от бумаг. Через некоторое время ничего не подозревающим гражданам начали поступать звонки с просьбой погасить долги.

— Общий ущерб, причиненный организации, составил более 300 тысяч рублей. Денежные средства с карт злоумышленник снял и потратил по своему усмотрению, — отметили в ведомстве.

Вскоре мужчина был задержан. Полицейские возбудили уголовное дело по статье «Кража». В настоящий момент в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Мужчине может грозить до шести лет заключения.

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