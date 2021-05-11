Знакомство на улице обернулось для москвички потерей 50 тысяч рублей

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Злоумышленник заманил девушку к себе в квартиру, а потом ограбил ее со своими подельниками. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

По сообщению ведомства, 27-летняя москвичка познакомилась на улице с мужчиной. После недолгой прогулки кавалер пригласил девушку к себе. Не подозревая никакой опасности, она согласилась. Некоторое время гостья провела в незнакомой квартире, как вдруг в дверь постучали. После этого в квартиру вошло несколько человек. Они выхватили у девушки сумку, однако денег в ней не оказалось. Тогда преступники начали угрожать своей жертве ножом и потребовали перевести им деньги через мобильное приложение. Получив свое, злоумышленники скрылись.

Вскоре полиция задержала всех троих участников преступления. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Разбой».

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