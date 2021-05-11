Почти 100 граммов наркотиков нашли у пассажира такси на юго-востоке Москвы

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Россия, Москва, улица Верхние Поля Карта всех событий

На юго-востоке столицы у пассажира такси силовики обнаружили наркотики. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе УВД по ЮВАО ГУ МВД России по столице.

Сотрудники ГИБДД остановили машину такси для проверки документов на улице Верхние Поля. В ходе досмотра силовики переключили свое внимание на пассажира, который сильно нервничал. У мужчины был обнаружен и изъят пакет, в котором находился порошок белого цвета. Позже проведенная экспертиза показала, что в пакете находилось наркотическое вещество амфетамин массой почти 100 граммов.

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление наркотических средств».

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