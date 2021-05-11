Москвич чуть не лишился глаза в собственной квартире

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Россия, Москва, улица Старый Гай Карта всех событий

На востоке столицы мужчину госпитализировали с проникающим ранением глаза. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 10 мая на улице Старый Гай. У потерпевшего диагностировали проникающее ранение глаза. По данным пресс-службы ведомства, москвича госпитализировали из собственной квартиры. Что именно произошло в тот день, придется разбираться силовикам.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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