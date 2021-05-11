Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Москвич чуть не лишился глаза в собственной квартире
Фото: nekrasovka.mos.ru

Москвич чуть не лишился глаза в собственной квартире

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, улица Старый Гай Карта всех событий

На востоке столицы мужчину госпитализировали с проникающим ранением глаза. Об этом во вторник, 11 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Инцидент произошел днем 10 мая на улице Старый Гай. У потерпевшего диагностировали проникающее ранение глаза. По данным пресс-службы ведомства, москвича госпитализировали из собственной квартиры. Что именно произошло в тот день, придется разбираться силовикам.

Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

Читайте также: «Они не успели закрыться»: ученица гимназии в Казани рассказала подробности о стрельбе

ссораглаза#травмы
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Евгений Сухов
Евгений Сухов

Улей на балконе — новое городское хобби

Марина Жигулина
Марина Жигулина

Бич XXI века: как справиться с выгоранием

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Дети и деньги: почему за оценки платить нельзя

Екатерина Головина
Екатерина Головина

Как работать меньше, а жить лучше: российский рецепт

Дарья Завгородняя
Дарья Завгородняя

Два часа в неделю, глядя в потолок: почему лениться полезно

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

Опасность надвигается: как биолог Миша отменил апокалипсис

Георгий Бовт
Георгий Бовт

Кризис в Армении: Пашинян уходит, чтобы остаться

Все мнения
О проекте