Мужчина похитил из прокатной компании более десятка автомобилей

Фото: Вечерняя Москва

Мужчина взял в лизинг 12 автомобилей и перестал выходить на связь. Об этом в среду, 12 мая, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД по столице.

По словам потерпевшего, он передал в аренду 112 автомобилей, заключив договор с неким мужчиной. Последний попросил оформить документы на ИП. После подписания мужчина забрал автомобили. Когда же пришло время платить по счетам, мужчина пропал. По словам потерпевшего, с радаров пропали и машины, несмотря на то, что каждая из них была оборудована спутниковым маячком.

Местонахождение автомобилей и мужчины на данный момент неизвестно. Правоохранители проводят проверку по факту случившегося.

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