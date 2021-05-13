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Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Сергей Собянин сообщил о досрочном открытии участка Люблинско-Дмитровской линии метро

Виктория Родимкина

Город
Россия, Москва, Юго-Восточный административный округ, Южнопортовый районКарта всех событий

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что 14 мая досрочно будет открыт для жителей столицы участок Люблинско-Дмитровской линии метро. Об этом глава города написал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» в четверг, 13 мая.

— Досрочно, 14 мая, открываем для пассажиров участок салатовой линии московского метро между станциями «Дубровка» и «Волжская», — отметил столичный мэр.

Он пояснил, что строители закончили проходку двухпутного тоннеля Большой кольцевой линии под станцией «Печатники» раньше срока. За время строительных работ специалисты обновили пассажирскую инфраструктуру, в частности, сделали косметический ремонт, отремонтировали путь, промыли облицовку вестибюлей, добавил Сергей Собянин.

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