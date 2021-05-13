Сергей Собянин рассказал о благоустройстве трех районов в северо-восточном округе

Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Россия, Москва, Ясный проезд, 10 Карта всех событий

В 2021 году в рамках столичной программы «Мой район» планируется реализовать ряд социальных проектов. О планах по благоустройству районов северо-восточного округа рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в четверг, 13 мая.

Один из проектов будет осуществлен в Южном Медведкове. Речь идет о стадионе по адресу Ясный проезд, дом 10. Его приведут в порядок, а также благоустроят близлежащую территорию.

— На стадионе отремонтируем футбольное поле и хоккейную коробку. Обустроим площадки для игры в волейбол, баскетбол, настольный теннис, — написал глава города в своем блоге.

Кроме того, в этом же районе запланировано улучшение территории у здания ЗАГСа, которое расположено на улице Молодцова, дом 1а.

Фото: sobyanin.ru

В районе Алтуфьево уже завершена реконструкция кинотеатра «Марс», на данный момент подготовлен проект благоустройства прилегающего к нему сквера. Проект предполагает строительство спортивных и детских площадок, зон отдыха у пруда, а также возведение сцены для культурных мероприятий.

Также Сергей Собянин рассказал о двух проектах в районе Северный.

— На 3-й Северной линии благоустроим парк, который используется жителями для прогулок, отдыха и транзитного движения. На 6-й Северной линии приведем в порядок территорию возле Библиотеки № 65 имени М. М. Пришвина, — отметил мэр.

Уточняется, что все проекты согласованы с местными жителями и учитывают опыт развития городских территорий прошлых лет.

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