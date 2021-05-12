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Сергей Собянин анонсировал появление статуса «Московской медсестры»
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Сергей Собянин анонсировал появление статуса «Московской медсестры»

Юлия Павлушова

Город
Россия, Москва, Кремлёвская набережная, 1с14Карта всех событий

Статусы «Московской медсестры» и «Московского медбрата» учредят в столице. Его обладатели, которые сдадут экзамен, получат премию суммой 7,5 тысячи рублей, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

На церемонии награждения в Государственном Кремлевском дворце глава столицы добавил, что принято решение о выплате премий каждому из них по 20 тысяч рублей.

Также Сергей Собянин вручил благодарности за вклад в развитие здравоохранения столицы медсестре больницы № 31 Татьяне Аверьяненко, старшей медсестре консультативно-диагностического центра больницы № 15 Светлане Войновой, медсестре перевязочной госпиталя для ветеранов войн № 2 Елене Силкиной, старшей медсестре городской поликлиники № 134 Наталье Тынянских, а также участковой медсестре детской городской поликлиники № 104 Елене Елисеевой и старшей медсестре детской больницы им. Филатова Дине Журавлевой.

— В последнее время мы все с вами проходили испытания пандемией, все без исключения, но вы — особенно, потому что вы были на передовой вместе с врачами, брали на себя главный удар и главные риски, — цитирует Сергея Собянина Интерфакс.

Ранее Сергей Собянин рассказал о проектах, отмеченных за уникальные разработки в сфере здравоохранения.

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