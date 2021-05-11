Сергей Собянин вручил премии Москвы столичным медикам

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр столицы Сергей Собянин вручил премии города и благодарственные письма в области медицины по итогам 2020 года. Награждение проходило в московской мэрии, пишет агентство городских новостей «Москва».

По словам мэра, в нынешнем году на премию поступило рекордное число заявок: 95 штук. Это самое большое количество за ее историю. Лауреатами премии стали представители 17 медицинских организаций. Дипломы лауреатов и благодарственные письма получили 50 человек.

— Конечно, вы победили в сложной конкурентной борьбе. От всей души поздравляю с этой победой. Хотел сказать, что 2020 год, за который мы, собственно, вручаем премии города Москвы в области медицины, был неординарным, — сказал Сергей Собянин.

Он добавил, что система здравоохранения столицы в прошлом году работала в инновационном режиме, преодолевая сложные вызовы. Также Сергей Собянин поблагодарил за работу клинический комитет Москвы и всех столичных медиков.

Ранее Сергей Собянин учредил памятный знак «80 лет Битвы за Москву».

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