Сергей Собянин рассказал о медицинских изобретениях московских школьников
Московские школьники подготовили медицинские разработки для конференции «Старт в медицину». О некоторых проектах юных изобретателей на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 10 мая.
Концепт эргоруки создал школьник Альберт Байбиков. Его изобретение призвано помочь детям с ДЦП, оно помогает выполнять дела по дому, а также развивает мелкую моторику. По словам мэра столицы, этой разработкой уже заинтересовались реабилитационные центры.
Еще одно интересное изобретение принадлежит Николаю Кононову. Юноша спроектировал систему экстренного торможения для инвалидных колясок.
— Похожие системы есть только на электрических колясках и стоят дорого. А изобретение Николая — полностью из российских комплектующих и вполне доступно, — написал мэр столицы.
А школьница Елизавета Ванюшина предложила концепт аппарата, который позволяет определить гипермобильность суставов. Эта разработка «не имеет аналогов» и может быть полезна при лечении синдрома Марфана.
Сергей Собянин отметил, что подобных медицинских проектов много. Он пожелал молодым изобретателям удачи и успехов в реализации своих идей.
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