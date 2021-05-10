Сергей Собянин рассказал о медицинских изобретениях московских школьников

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Московские школьники подготовили медицинские разработки для конференции «Старт в медицину». О некоторых проектах юных изобретателей на своей странице в соцсети «ВКонтакте» рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в понедельник, 10 мая.

Концепт эргоруки создал школьник Альберт Байбиков. Его изобретение призвано помочь детям с ДЦП, оно помогает выполнять дела по дому, а также развивает мелкую моторику. По словам мэра столицы, этой разработкой уже заинтересовались реабилитационные центры.

Еще одно интересное изобретение принадлежит Николаю Кононову. Юноша спроектировал систему экстренного торможения для инвалидных колясок.

— Похожие системы есть только на электрических колясках и стоят дорого. А изобретение Николая — полностью из российских комплектующих и вполне доступно, — написал мэр столицы.

А школьница Елизавета Ванюшина предложила концепт аппарата, который позволяет определить гипермобильность суставов. Эта разработка «не имеет аналогов» и может быть полезна при лечении синдрома Марфана.

Сергей Собянин отметил, что подобных медицинских проектов много. Он пожелал молодым изобретателям удачи и успехов в реализации своих идей.

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