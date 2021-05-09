Сергей Собянин рассказал о работе метро Москвы в военные годы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

В годы войны москвичи укрывались в столичном метро от налетов. Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

По словам главы города, на станциях выступали артисты, показывали кино, читали новости с фронта, а на «Курской» была организована библиотека. Мэр уточнил, что во время войны в метро родились более 200 детей.

Сергей Собянин подчеркнул, что в военные годы в метро продолжали водить поезда. Так как многие мужчины-машинисты ушли на фронт, их места занимали женщины.

— В начале 1943-го работники метро добровольно передали в Фонд обороны более 706 тысяч рублей на строительство бронепоезда. Именной состав ушел на Курскую дугу, — написал Сергей Собянин.

Он добавил, что за три дня в бою «Московский метрополитен» сбил четыре самолета, уничтожил шесть танков и самоходок, а также подавил огонь десятка минометных батарей.

Ранее сообщалось, что станции метро Москвы украсили тематическими плакатами ко Дню Победы.

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