Станции метро Москвы украсили тематическими плакатами ко Дню Победы
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— «Маяковская» помнит, как во время налета немецкой авиации в ее стенах укрывались жители Москвы. А «Кировской» — теперь «Чистые пруды» — не забыть, что она стала Генштабом, пока в настоящем находиться было слишком опасно, — отметили в пресс-службе.
Ранее стало известно, что пятиметровая «Стена Победы» появилась в Воронцовском парке Москвы.
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