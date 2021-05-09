Станции метро Москвы украсили тематическими плакатами ко Дню Победы

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Россия, Москва, метро Маяковская Карта всех событий

— «Маяковская» помнит, как во время налета немецкой авиации в ее стенах укрывались жители Москвы. А «Кировской» — теперь «Чистые пруды» — не забыть, что она стала Генштабом, пока в настоящем находиться было слишком опасно, — отметили в пресс-службе.

Ранее стало известно, что пятиметровая «Стена Победы» появилась в Воронцовском парке Москвы.

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