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Пятиметровая «Стена Победы» появилась в Воронцовском парке Москвы
Фото: Ольга Макарова

Пятиметровая «Стена Победы» появилась в Воронцовском парке Москвы

Василий Плиткин

Город
Россия, Москва, Воронцовский парк Карта всех событий

Волонтеры по инициативе доктора Александра Румянцева 9 мая развернули в Воронцовском парке Москвы пятиметровую «Стену Победы», на которой жители столицы могут написать свою благодарность ветеранам Великой Отечественной войны.

«Стену Победы» оформили под знаменитую стену поверженного Рейхстага. Надписи, посвященные Дню Победы и Великой Отечественной войне, жители Москвы могут оставлять на ней в течение всего праздничного дня.

— К сожалению, в этом году из-за санитарно-эпидемиологических ограничений мы не смогли встретиться и вместе пройти в «Бессмертном полку» по улицам Москвы с портретами родных, подаривших нам Победу. Для того чтобы в это непростое время объединиться и выразить свое уважение и благодарность родным ветеранам, вместе с моей командой мы развернули в Воронцовском парке «Стену Победы», — сообщил главный детский онколог-гематолог, академик РАН, основатель Центра имени Д. Рогачева Александр Румянцев.

Пятиметровая «Стена Победы» появилась в Воронцовском парке МосквыФото: Ольга Макарова

Также 9 мая доктор примет участие в онлайн-акции «Бессмертный полк», где покажет портрет своего отца Григория Моисеевича.

— Мои родители — оба фронтовики: папа был танкистом, мама лечила раненых солдат. День Победы с детства для меня один из главных праздников, второй день рождения, потому что он подарил нам мирную жизнь, — отметил доктор.

Акция «Стена Победы» отсылает к событиям апреля–мая 1945 года, когда Советская армия взяла Рейхстаг — последний символ нацисткой Германии. Советские солдаты расписали его стены. Они оставляли автографы, обращения к землякам, однополчанам, писали названия родных городов, деревень и даже указывали количество пройденных до Берлина километров. Стены Рейхстага стали символом победы советского народа в Великой Отечественной войне.

Читайте также: Доктор Румянцев: Чиновники должны заботиться о ветеранах не только 9 мая

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