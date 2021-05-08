Чиновники должны заботиться о ветеранах не только 9 мая — доктор Румянцев

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Основатель Центра имени Д. Рогачева, доктор медицинских наук, член президиума РАН Александр Румянцев заявил, что ветераны нуждаются в заботе и внимании государства не только в праздничные дни. По его словам, необходимы постоянные программы государственной поддержки, в том числе предоставление бесплатного санаторно-курортного лечения.

— В День Победы государство устраивает парады, концерты, помогает ветеранам материально. Это великий праздник, так и должно быть. Искренне поздравляю всех россиян с этим великим днем. Но, к сожалению, порой чиновники забывают, что в году есть еще 364 дня. Получается грустно — поздравили, подарили подарки и забыли на целый год. Государство должно поддерживать ветеранов постоянно, — сообщил Румянцев.

Он отметил, что необходимы регулярные программы материальной помощи, бесплатные лекарства, непрерывное медицинское наблюдение и помощь.

— Ветеранам нужно давать возможность за счет государства регулярно лечиться в санаториях. И все это лишь то немногое, что мы можем для них сделать. Мы должны перенести наше искреннее чувство благодарности на весь год. Только так мы сможем достойно отблагодарить ветеранов за великий подвиг, — добавил основатель Центра имени Д. Рогачева.

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