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Академик РАН Александр Румянцев предлагает возродить медицинский туризм для пенсионеров
Фото: Мария Макарова

Академик РАН Александр Румянцев предлагает возродить медицинский туризм для пенсионеров

Василий Плиткин

Общество

Хорошие традиции нужно чтить, а если они прервались — восстанавливать. Академик РАН Александр Румянцев считает, что необходимо вернуть медицинский туризм для пенсионеров.

По его словам, в СССР всех пожилых людей отправляли на санаторно-курортное лечение за счет государства. В 90-е эта традиция прервалась, а теперь самое время ее восстановить, причем в полном объеме и с использованием новых методов физической реабилитации.

— Сейчас государство субсидирует детский отдых в санаториях, и это правильно, — поясняет Александр Румянцев. — Нужно пойти дальше и помочь не просто с отдыхом людям старшего возраста, а с эффективным восстановлением их здоровья. Санитарно-курортное лечение давно доказало свою эффективность. Об этом свидетельствует рост средней продолжительности жизни в СССР, где лечение в санатории было распространено повсеместно.

Он также отметил, что в условиях пандемии COVID-19 нужно уделять максимум внимания здоровью пожилых людей.

— Именно они — главные жертвы коронавируса. Важно не только делать им прививки, но и укреплять здоровье в целом. В этом прекрасно помогает санаторно-курортное лечение, наполненное современными реабилитационными процедурами. Сейчас в нашей стране есть деньги на обеспечение всех пожилых людей путевками в санаторий хотя бы раз в год. Нельзя экономить на здоровье людей, особенно старшего поколения, — рассказал Румянцев.

Читайте также: Доктор Румянцев предложил заменить детскую прививку от туберкулеза современным тестом

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