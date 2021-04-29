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Доктор Румянцев предложил заменить детскую прививку от туберкулеза современным тестом
Фото: Надежда Жилинская

Доктор Румянцев предложил заменить детскую прививку от туберкулеза современным тестом

Василий Плиткин

Общество

Необходимо постепенно переходить к новой концепции иммунопрофилактики туберкулеза в российской системе здравоохранения. Такое заявление сделал доктор Александр Румянцев на онлайн-заседании круглого стола ученых и врачей «Междисциплинарный взгляд на профилактику и раннее выявление туберкулеза у детей в современных условиях».

— Вторую ревакцинацию БЦЖ в семь лет следует заменить ежегодным контролем — специальным тестом для диагностики инфицированности детей. В дальнейшем может быть отменена и сама вторая ревакцинация, в которой, как сегодня стало ясно, нет биологического смысла, — отметил Румянцев.

Также участники круглого стола обсудили постепенную замену реакции Манту на современную диагностику туберкулеза с использованием стандартизованного диаскинтеста, разработанного в России.

За последние 20 лет в России заболеваемость туберкулезом уменьшилась более чем в три раза. В 2020 году с ним боролись всего 32 человека на 100 тысяч. Смертность снизилась в четыре раза и опустилась до исторического минимума. Такого результата удалось достичь благодаря профилактическим осмотрам и внедрению современных методов диагностики.

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