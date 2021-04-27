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Доктор Румянцев рассказал студентам о достижениях и проблемах современной медицины
Фото: Ольга Макарова

Доктор Румянцев рассказал студентам о достижениях и проблемах современной медицины

Василий Плиткин

Общество

Академик РАН, врач — детский онколог-гематолог Александр Румянцев прочитал студентам Медицинского университета имени Пирогова лекцию, в которой особенно обозначил тему состояния отечественного здравоохранения.

— Президент России задал верное направление — в сторону развития здравоохранения. Но остается много вопросов. Прежде всего, для сохранения здоровья граждан на нашу область необходимо расходовать в два раза больше средств. Добиваться такого радикального увеличения финансирования необходимо на законодательном уровне, — поделился с аудиторией Александр Румянцев.

Будучи президентом Центра детской гематологии онкологии и иммунологии имени Д. Рогачева, он не мог обойти вниманием свой профиль — рак крови. Доктор вспомнил, как благодаря внедрению международных протоколов, подготовке в России и на зарубежных стажировках квалифицированных специалистов в нашей стране от этой страшной болезни стали выздоравливать в 12 раз больше детей.

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