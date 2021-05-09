Москвичам рассказали интересные факты о военных монументах столицы

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Россия, Москва, Поклонная гора Карта всех событий

В честь Дня Победы, 9 мая, москвичам рассказали факты о памятниках и мемориалах, которые установили в столице в память о героях Великой Отечественной войны. Соответствующее сообщение было опубликовано в Telegram-канале Комплекса городского хозяйства Москвы.

В ведомстве отметили, что высота монумента Победы на Поклонной горе составляет 141,8 метра, а вес скульптуры богини Ники — 25 тонн. Фонтан «Годы Войны» в парке Победы состоит из 225 вертикальных струй, так как такое количество недель длилась война.

Москвичам напомнили, что Вечный огонь в Александровском саду зажгли 54 года назад. Пламя горит при любой погоде, так как механизм представляет собой горелку с тремя запальниками, которые могут стать в любой момент резервными.

В свою очередь «Памятник Защитникам Москвы» стоит на братской могиле, откуда был взят прах Неизвестного солдата возле Кремлевской стены.

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