Фото: mos.ru / Официальный сайт мэра Москвы

Мэр Москвы Сергей Собянин учредил памятный знак «80 лет Битвы за Москву». Новую награду получат свыше трех тысяч человек.

Столичное правительство учредило памятный нагрудный знак «80 лет Битвы за Москву», который будут вручать участникам обороны столицы. Более тысячи ветеранов, которым полагается награда, проживают в Москве, более двух тысяч человек — в других регионах России. Постановление об учреждении памятного знака подписал Сергей Собянин.

Награда будет изготовлена из металла золотистого цвета. На лицевой стороне знака будут изображены три самолета, три танка и шеренги советских солдат.

Вручать награды ветеранам планируется до декабря этого года, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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