Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Владимир Новиков

Мэр Москвы Сергей Собянин присвоил статус промышленного комплекса заводу плавленых сыров «Карат».

Производство расположено в Бутырском районе по адресу улица Руставели, дом 14, строение 11.

Отмечается, что теперь ставка налога на прибыль, зачисляемого в городской бюджет, будет снижена для «Карата» до 12,5 процента вместо обычных 17 процентов.

Каждый год предприятие производит порядка 20 тысяч тонн готовой продукции. Основная ее часть — 94,5 процента — поставляется в различные российские регионы. На московский рынок поступает 4,4 процента.

— В 1960 году на предприятии была разработана рецептура популярного плавленого сырка «Дружба», которая за 60 лет кардинально не менялась, — говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

На данный момент на заводе работают 639 человек. В прошлом году объем инвестиций предприятия превысил 57 миллионов рублей, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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